A New York, le tariffe di bus e metro sono aumentate, suscitando delusione tra i pendolari. Nonostante le promesse di trasporti gratuiti, molte persone percepiscono un tradimento da parte delle autorità, come evidenziato da alcune testimonianze. La questione rimane al centro del dibattito, evidenziando le sfide della gestione dei trasporti pubblici e le aspettative della cittadinanza.

“Ci ha promesso un viaggio sui mezzi gratis, ma tutto quello che abbiamo ottenuto è stata una tariffa più alta”. “Da oggi, le tariffe di autobus e metropolitana a New York saliranno a 3 dollari. Il bravo sindaco ha promesso che sarebbero stati gratuiti. Ingannati! ”. I commenti delusi appartengono a quei cittadini di New York che si ritengono traditi dalle promesse del neo sindaco Zohran Mamdani. Lui stesso ha basato la sua campagna elettorale durante la corsa alla carica di primo cittadino della Grande Mela su due temi molto sentiti: mezzi di trasporto gratuiti e affitti calmierati. Mamdani è in carica solo da qualche giorno e l’aumento dei biglietti di bus e metro non è stata una sua decisione, ma della precedente amministrazione del sindaco Eric Adams. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trasporti gratis a New York? No, bus e metro aumentano e i pendolari gridano al “tradimento” di Mamdani

