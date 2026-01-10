Trapani-Trento dura 4 minuti la Shark resta con un solo giocatore in campo

La partita tra Trapani e Trento si è conclusa in modo insolito, durando solo quattro minuti. Dopo un avvio normale, i siciliani hanno subito un ritiro rapido, lasciando in campo un solo giocatore. L’incontro, valido per la Champions League, si è concluso con un risultato di 26-11 in favore di Trento. Questo episodio evidenzia una situazione eccezionale nel panorama sportivo, suscitando attenzione su eventi imprevisti nel mondo del basket.

Roma, 10 gennaio 2026- Da sette minuti a quattro. Durano sempre meno le partite di Trapani Shark: la squadra siciliana, dopo il ritiro in mondovisione in Champions League c ontro l’ Hapoel Holon oggi, contro Trento, è rimasta praticamente in un attimo con un solo giocatore in campo Partita conclusa dopo 4 minuti e 11 secondi di gioco, sul 26-11 per gli ospiti. Al PalaShark i siciliani avevano schierato in partenza Patti, Alberti, Martinelli, Pugliatti e Sanogo: fra campo e panchina solo 7 giocatori di cui soli tre professionisti e quattro ragazzi delle giovanili. Mentre le Aquile avevano risposto con Hassan, Steward, Jakimovski, Aldridge e Bayehe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trapani-Trento dura 4 minuti, la Shark resta con un solo giocatore in campo Leggi anche: Trapani Shark, una vergogna senza fine: anche contro Trento la partita dura 4 minuti, umiliati ancora dei ragazzini Leggi anche: Trapani Shark, la ‘farsa’ si ripete con Trento e il match dura 5 minuti: il pubblico urla “fuori fuori” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dolomiti Energia Trentino a Trapani per l’ultima del girone d’andata; Trapani, una farsa senza giocatori: la partita dura 7 minuti. Oggi si riunisce il tribunale federale; Trapani, altra partita «farsa»: con Trento in campo solo 4 minuti; Il caso Trapani Shark continua! Il Tribunale federale dà altri 2 punti di penalizzazione in classifica, fanno -10 da inizio campionato. Trapani-Trento dura 4 minuti, la Shark resta con un solo giocatore in campo - Gli ospiti vincono 26 a 11, lunedì l’incontro fra Federazine e Lega Basket per esaminare il caso dei siciliani ... sport.quotidiano.net

Basket, Serie A: Trapani-Trento dura 4'11'': siciliani rimasti con un giocatore - L'anticipo della 15^ giornata tra la squadra siciliana e Trento è stato sospeso nel primo quarto dopo poco più di 4 minuti e con il punteggio di 26- sport.sky.it

Trapani Shark, la farsa contina! La gara contro Aquila Trento dura appena 4 minuti: resta un solo giocatore in campo e l'arbitro fischia la fine - Trapani Shark aveva annunciato che sarebbe rientrata in campo contro Trento dopo la gara farsa (e eliminazione dalla Champions League) contro l'Hapoel ... eurosport.it

Trapani Shark. La farsa continua, dura 4 minuti la partita con Trento #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Trapani Shark, iniziano i falli sistematici in difesa contro l'Aquila Trento. Sanogo e Pugliatti hanno lasciato il campo dopo pochissimi secondi. x.com

