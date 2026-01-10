Trapani-Trento dura 4 minuti la Shark resta con un solo giocatore in campo

La partita tra Trapani e Trento si è conclusa in modo insolito, durando solo quattro minuti. Dopo un avvio normale, i siciliani hanno subito un ritiro rapido, lasciando in campo un solo giocatore. L’incontro, valido per la Champions League, si è concluso con un risultato di 26-11 in favore di Trento. Questo episodio evidenzia una situazione eccezionale nel panorama sportivo, suscitando attenzione su eventi imprevisti nel mondo del basket.

Roma, 10 gennaio 2026- Da sette minuti a quattro. Durano sempre meno le partite di Trapani Shark: la squadra siciliana, dopo il ritiro in mondovisione in Champions League c ontro l’ Hapoel Holon  oggi, contro Trento, è rimasta praticamente in un attimo con un solo giocatore in campo Partita conclusa dopo 4 minuti e 11 secondi di gioco, sul 26-11 per gli ospiti. Al PalaShark i siciliani avevano schierato in partenza Patti, Alberti, Martinelli, Pugliatti e Sanogo: fra campo e panchina solo 7 giocatori di cui soli tre professionisti e quattro ragazzi delle giovanili. Mentre le Aquile avevano risposto con Hassan, Steward, Jakimovski, Aldridge e Bayehe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

