Trapani Shark la ‘farsa' si ripete con Trento e il match dura 5 minuti | il pubblico urla fuori fuori

La partita tra Trapani e Trento si è conclusa dopo soli cinque minuti, con i tre giocatori senior che hanno abbandonato il campo, lasciando il resto della squadra ai giovani. La scena ha richiamato le recenti controversie in Champions League, suscitando reazioni tra il pubblico presente. Un episodio che evidenzia le tensioni e le difficoltà del momento, lasciando spazio a riflessioni sul futuro della squadra e sull’impegno delle giovani leve.

