Trapani Shark la ‘farsa' si ripete con Trento e il match dura 5 minuti | il pubblico urla fuori fuori
La partita tra Trapani e Trento si è conclusa dopo soli cinque minuti, con i tre giocatori senior che hanno abbandonato il campo, lasciando il resto della squadra ai giovani. La scena ha richiamato le recenti controversie in Champions League, suscitando reazioni tra il pubblico presente. Un episodio che evidenzia le tensioni e le difficoltà del momento, lasciando spazio a riflessioni sul futuro della squadra e sull’impegno delle giovani leve.
Trapani-Trento si trasforma in un'altra farsa dopo quanto accaduto in Champions: dopo pochi secondi i tre senior lasciano il campo e restano solo quattro ragazzi delle giovanili. Tra penalizzazioni, blocco dei tesseramenti e sanzioni economiche, la crisi del club siciliano appare ormai senza via d’uscita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cosa può accadere a Trapani Shark dopo la ‘farsa’ in Champions: gli scenari della giustizia sportiva
Leggi anche: Jonas provocatore al GF, chiama Domenico ‘bambino’ e sfida Omer: “Fuori di qui saremmo arrivati alle mani”
Trapani Shark, la ‘farsa’ si ripete con Trento e il match dura 5 minuti: il pubblico urla “fuori fuori” - Trento si trasforma in un'altra farsa dopo quanto accaduto in Champions: dopo pochi secondi i tre senior lasciano il campo e restano solo quattro ... fanpage.it
Trapani Shark denuncia: «Spazzati via in 45 giorni con un piano stabilito» - Tuona la Trapani Shark nel giorno più incerto e con una partita, quella di stasera contro Trento, che porta con sé enormi perplessità per le condizioni nelle quali ... pianetabasket.com
Trapani Shark, la società attacca: “Penalizzazione folle, giustizia sportiva grottesca" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Trapani Shark sanzionata con altri due punti di penalizzazione @TgrRai x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.