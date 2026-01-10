Tragedia sulle piste di Livigno | muore 68enne di Montevecchia

Da leccotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio, sulle piste di Livigno, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo di 68 anni residente a Montevecchia, in provincia di Lecco. Purtroppo, l'uomo ha perso la vita a seguito di un incidente durante la giornata. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e ha portato alle autorità a intervenire per chiarire le cause dell’accaduto.

Un drammatico episodio ha segnato la mattinata di sabato 10 gennaio sulle piste da sci di Livigno. Un uomo di 68 anni, residente a Montevecchia, piccolo comune della provincia di Lecco di circa duemila abitanti situato nella Brianza lecchese, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Livigno, malore fatale: 68enne muore sulle piste

Leggi anche: Malore fatale sulle piste da sci: 43enne muore a Livigno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

tragedia piste livigno muoreTragedia sulle piste di Livigno: muore 68enne di Montevecchia - Un drammatico episodio ha segnato la mattinata di sabato 10 gennaio sulle piste da sci di Livigno. leccotoday.it

tragedia piste livigno muoreMalore improvviso sulle piste: sciatore muore a Livigno - Un uomo italiano di 68 anni è morto questa mattina sulle piste della ski area Valandrea a Livigno dopo essere stato colpito da un infarto. primalavaltellina.it

tragedia piste livigno muoreDramma sulle piste, muore uno sciatore di 68 anni - Dramma sulle piste a Livigno, dove nella mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore. ildolomiti.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.