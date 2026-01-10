Tragedia sulle piste di Livigno | muore 68enne di Montevecchia

Sabato 10 gennaio, sulle piste di Livigno, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo di 68 anni residente a Montevecchia, in provincia di Lecco. Purtroppo, l'uomo ha perso la vita a seguito di un incidente durante la giornata. L’evento ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale e ha portato alle autorità a intervenire per chiarire le cause dell’accaduto.

Un drammatico episodio ha segnato la mattinata di sabato 10 gennaio sulle piste da sci di Livigno. Un uomo di 68 anni, residente a Montevecchia, piccolo comune della provincia di Lecco di circa duemila abitanti situato nella Brianza lecchese, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un malore.

