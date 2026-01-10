Tragedia sul lavoro a Fondachello Valdina | continua l' indagine sulla morte dell' operaio irpino
A Fondachello Valdina prosegue l’indagine sulla morte dell’operaio Antonio Formato, 69 anni, originario della provincia di Avellino. Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità competenti continuano le verifiche sul luogo di lavoro.
Sarà eseguita nelle prossime ore l’autopsia sul corpo di Antonio Formato, 69 anni, originario della provincia di Avellino. Come raccontano i colleghi di Messina Today, l’uomo è precipitato giovedì scorso all’interno di un capannone di un’azienda produttrice di laterizi a Fondachello Valdina. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
