Tragedia sfiorata | perde il controllo dell’auto sportiva e fa un testacoda in autostrada

A Firenze, il 10 gennaio 2026, un incidente si è verificato in autostrada quando una donna al volante di un'auto sportiva ha perso il controllo, causando un testacoda. L'incidente, fortunatamente, si è risolto senza gravi conseguenze. La dinamica evidenzia l'importanza di mantenere sempre attenzione e prudenza alla guida, specialmente con veicoli ad alte prestazioni.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Un’accelerazione improvvisa, la conducente perde il controllo dell'auto sportiva e fa un testacoda. Momenti di paura stamani, 10 gennaio, intorno alle 10 in autostrada A1 dopo l'ingresso di Firenze Scandicci in direzione Bologna. Testacoda in autostrada. Secondo quanto ricostruito, la donna alla guida dell’auto, una Porsche di colore giallo, avrebbe perso il controllo del veicolo dopo un repentino aumento di velocità. L’accelerazione ha causato la perdita di aderenza e la rotazione del veicolo sull’asfalto. Spid, dal 1° gennaio quello di Poste Italiane è a pagamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia sfiorata: perde il controllo dell’auto sportiva e fa un testacoda in autostrada Leggi anche: Tragedia in autostrada, perde il controllo e schianta: traffico paralizzato Leggi anche: Tragedia in Umbria, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: morto un senigalliese Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Neve a Osimo, vigile del fuoco perde il controllo del mezzo e travolge un'auto - GUARDA IL VIDEO; Rimorchio si sgancia dal trattore e si schianta contro un bar, il titolare: «Un miracolo non ci fosse nessuno». L'incidente a causa di...; Campagna, perde il controllo del tir e si schianta nel guardrail: muore camionista 60enne; Notizie del 9 gennaio 2026. Tragedia sfiorata: perde il controllo dell’auto sportiva e fa un testacoda in autostrada - Momenti di paura in A1 dopo l’ingresso di Firenze Scandicci verso Bologna. msn.com

Perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede: tragedia sfiorata - Perde il controllo della propria automobile e piomba sul marciapiede, dopo aver abbattuto due paletti e aver urtato anche un veicolo parcheggiato. ilrestodelcarlino.it

Perde il controllo del trattore e si ferisce, tragedia sfiorata a Serra de' Conti: agricoltore soccorso da 118 e vigili del fuoco - Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcevia sono intervenuti a Serra de’ Conti ... corriereadriatico.it

Tragedia sfiorata a Port Burton sull’isola di Palawan, nelle Filippine, dove l’8 gennaio è affondata una barca con a bordo nove turiste italiane, rimaste in mare per quasi un’ora ma illese. Tra loro Giovanna Fantini, consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Milano - facebook.com facebook

#Palermo Tragedia sfiorata nella notte: una 33enne è stata raggiunta dai colpi di un fucile partiti da un'auto. La donna, ferita gravemente, è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Il responsabile è fuggito investendo e ferendo lievemente due pedoni Foto arc x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.