Durante la giornata di lutto nazionale in Svizzera per le vittime di Crans-Montana, la procura ha arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, nell’ambito delle indagini sull’incendio. L’uomo, francese, è stato fermato con l’accusa di pericolo di fuga. La vicenda coinvolge anche Jessica Moretti, e ancora molte questioni restano da chiarire sulla tragedia che ha scosso la località alpina.

Mentre la Svizzera celebrava la sua giornata di lutto nazionale per le vittime della strage di Crans-Montana, la procuratrice a capo delle indagini sull’incendio ha arrestato uno dei gestori del bar Le Constellation, il francese Jacques Moretti. La magistrata svizzera Beatrice Pilloud, ha dichiarato in un comunicato che l’arresto dell’uomo era necessario per evitare un “ rischio di fuga ”. La moglie di Moretti, Jessica Maric, e il co-gestore, rimarranno liberi sotto sorveglianza giudiziaria. Nel bar Le Constellation il rogo è scoppiato alle ore 2 circa di Capodanno. 40 persone sono morte, 116 sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Tragedia di Crans-Montana, i segreti di Jacques e Jessica Moretti. La Procura: “Il proprietario del bar arrestato per pericolo di fuga”

