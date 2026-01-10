Tragedia di Crans Montana | ecco l' ordinanza tipo per vietare i fuochi liberi nei locali
A seguito della tragedia di Crans-Montana, in cui sono deceduti diversi giovani, numerosi Comuni italiani stanno adottando misure per prevenire incidenti legati ai fuochi liberi nei locali. Uncem ha predisposto un’ordinanza tipo per vietare questa pratica, fornendo un modello condiviso da adottare. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire eventi simili, promuovendo un approccio responsabile alla gestione di fuochi e fuochi d’artificio.
Alcuni Comuni si sono già mossi “autonomamente”, come, ad esempio, Livigno: per tutti gli altri arriva un prezioso assist da parte di Uncem dopo la tragedia di Crans-Montana che è costata la vita a decine di giovani.Il documentoProprio Uncem, infatti, ha inviato a tutti i sindaci e agli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
