Tragedia di Crans Montana | ecco l' ordinanza tipo per vietare i fuochi liberi nei locali

A seguito della tragedia di Crans-Montana, in cui sono deceduti diversi giovani, numerosi Comuni italiani stanno adottando misure per prevenire incidenti legati ai fuochi liberi nei locali. Uncem ha predisposto un’ordinanza tipo per vietare questa pratica, fornendo un modello condiviso da adottare. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire eventi simili, promuovendo un approccio responsabile alla gestione di fuochi e fuochi d’artificio.

Cortina, l'ordinanza del sindaco vieta i fuochi nei locali: «Dopo la tragedia di Crans-Montana misura necessaria e urgente» - Su tutto il territorio comunale vietato l’utilizzo di fuochi, candele scenografiche e articoli pirotecnici all’interno dei locali, con effetto immediato ... corrieredelveneto.corriere.it

La tragedia di Crans Montana, il dibattito in studio e il collegamento con Guy Chiappaventi - facebook.com facebook

Nel giorno dell’ultimo saluto alle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, la Juventus si unisce al dolore delle famiglie colpite e al cordoglio dell'intero Paese. x.com

