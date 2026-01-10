Tragedia a Cortina vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi

Una tragedia si è verificata a Cortina, dove un vigilante ha perso la vita durante un turno di lavoro in un cantiere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’incidente è avvenuto in condizioni di grande freddo, con temperature di circa -16°C, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza e tutela dei lavoratori coinvolti nelle attività di preparazione dei giochi.

Un decesso improvviso durante un turno di sorveglianza notturna, con una temperatura di 16 gradi sotto lo zero, ha acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro nei cantieri delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A perdere la vita è stato Pietro Zantonini, 55 anni, originario di Brindisi, impiegato come vigilante per conto di una ditta esterna nel cantiere dello stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. L’uomo è stato colto da un malore improvviso nella notte tra l’ 8 e il 9 gennaio, intorno alle 2 del mattino, mentre svolgeva il servizio di controllo dell’area. Secondo i primi accertamenti, Zantonini avrebbe contattato telefonicamente alcuni colleghi chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi Leggi anche: Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: indagini in corso Leggi anche: Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Milano-Cortina, vigilante di 55 anni muore nel cantiere dello stadio del ghiaccio; Luigia Marcon apre in tempi record il suo bar Futura, aveva vinto il bando solo a metà dicembre. «È il mio primo locale, ho molto da...; La docuserie su ?Fabrizio Corona, il trailer di Netflix: «Nascosi 100mila euro nel seggiolino di mio figlio»; Aurora Livoli, indagato per omicidio un 56enne fermato a Milano: è l'uomo che appare con lei nelle immagini di videosorveglianza. Freddo intenso a Cortina: vigilante 55enne muore durante il turno nei cantieri di Milano-Cortina 2026 - Pietro Zantonini, 55 anni, è morto a Cortina d'Ampezzo mentre svolgeva vigilanza notturna nel cantiere delle Olimpiadi per Milano- fanpage.it

Tragedia a Cortina, vigilante muore durante un turno al gelo in un cantiere delle Olimpiadi - Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di sorveglianza notturna in un cantiere legato alle Olimpiadi invernali di Milano- thesocialpost.it

Vigilante muore in un cantiere dei giochi Milano-Cortina: la famiglia denuncia "mancate tutele" - Pietro Zantonini, 55 enne originario di Brindisi, è deceduto durante un servizio di sorveglianza notturna allo Stadio del Ghiaccio. msn.com

Tragedia nel cantiere delle Olimpiadi invernali: muore vigilante 55enne, cosa sappiamo --> https://www.nordest24.it/cortina-cantiere-olimpiadi-morto-vigilante-autopsia - facebook.com facebook

Dalla tragedia di Crans-Montana alle domande sul mito svizzero, fino ai timori per Milano-Cortina. L'Italia tra monasteri trasformati in resort e un tennis che ritrova lo spirito di squadra. buff.ly/R08CGyf x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.