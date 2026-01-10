Traffico Roma del 10-01-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 10 gennaio 2026, si registrano lievi ripercussioni sul traffico a Roma, in particolare nei pressi dello stadio Olimpico a seguito dell'incontro tra Roma e Sassuolo. La situazione potrebbe influenzare la viabilità sulla tangenziale e lungo i Lungotevere. Contestualmente, prosegue lo sciopero ferroviario, con sospensione di alcuni servizi fino a domani, 11 gennaio. Si consiglia di consultare i aggiornamenti ufficiali prima di programmare gli spostamenti.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto all'Olimpico l'incontro Roma Sassuolo non si escludono quindi ripercussioni al traffico dopo la partita sulla tangenziale e i sui Lungotevere intanto prosegue lo sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle 21 a rischio Quindi le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a lunga percorrenza e dei treni regionali per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a tutto domani domenica 11 gennaio è sospeso il servizio della ferrovia termini Centocelle incrementate le corse della linea bus e 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

