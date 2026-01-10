Traffico Roma del 10-01-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 10 gennaio 2026, si registra traffico intenso a Roma, in particolare all’Olimpico a causa dell’incontro tra Roma e Sassuolo. Si prevedono possibili ripercussioni sulla tangenziale e sui Lungotevere. Contestualmente, prosegue lo sciopero nel settore ferroviario, con sospensioni e variazioni sui servizi di alta velocità, convogli regionali e bus, fino a tutta la giornata di domani. Per aggiornamenti, consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma ben trovati all'ascolto all'Olimpico l'incontro Roma Sassuolo non si escludono quindi ripercussioni al traffico dopo la partita sulla tangenziale e i sui Lungotevere intanto prosegue lo sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle 21 a rischio Quindi le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a lunga percorrenza e dei treni regionali per lavori sulla rete ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a tutto domani domenica 11 gennaio è sospeso il servizio della ferrovia termini Centocelle incrementate le corse della linea bus e 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia dei tagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma.

