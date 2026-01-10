Traffico Roma del 10-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 10 gennaio 2026 alle ore 16:30 presenta alcune modifiche dovute a una manifestazione in centro, con corteo da piazza dell'Esquilino a via Bissolati e interessamenti di via Cavour e piazza dei Cinquecento. Sono previste deviazioni e variazioni per alcune linee di bus e trasporto pubblico. Inoltre, le modifiche alla viabilità legate all'incontro tra Roma e Sassuolo alle 18 all'Olimpico hanno ripercussioni sul traffico del Foro Ital

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro e svolge una manifestazione con corteo da piazza dell'esquilino a via Bissolati interessante via Cavour a Piazza dei Cinquecento Piazza della Repubblica in Largo di Santa Susanna possibili deviazioni il traffico e per alcune linee di bus e del trasporto pubblico alle 18 all'Olimpico l'incontro Roma e Sassuolo le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico sono già scattate ripercussioni al traffico sono previste prima e dopo il match sulle strade del Flaminio e del della Vittoria in particolare sulla tangenziale e sui Lungotevere dei ricordo che fino a tutto domani domenica 11 gennaio e firma per lavori la ferrovia termini Centocelle risposte da Atac corse con autobus che coprono l'intera tratta della ferrovia intanto è in corso sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle 21 a rischio Dunque le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a media è lunga percorrenza e dei treni

