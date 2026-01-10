Traffico Roma del 10-01-2026 ore 14 | 30

Ecco un’introduzione chiara e sobria per Google, lunga al massimo 80 parole: Roma informa sulla viabilità del 10 gennaio 2026 alle 14:30. A causa di lavori in centro, sono previste restrizioni e deviazioni su via Celio Vibenna, via Claudia e viale del Parco del Celio, con modifiche alle linee di bus e tram. Da martedì 13 gennaio, si registrano inoltre chiusure su via Bondi, via Pane e limitazioni su via Cornelia per lavori di rifacimento

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità da lunedì in centro nell'ambito dei lavori di realizzazione del grab il grande raccordo delle biciclette È previsto un restringimento su via Celio vibenna e la parziale chiusura di via Claudia siamo in zona Piazza del Colosseo le linee di bus 81117 emmc saranno deviate se da lunedì poco distante da via Celio vibenna e lavori di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio per lasciare spazio agli interventi di sera di notte è prevista la chiusura al traffico di viale del Parco del Celio con una modifica per le linee tranviarie 3:08 in particolare in orario serale è notturno la linea 3 Sara sono bus navetta tra stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre Lotto viaggerà sui bus lungo tutto il percorso infine da martedì 13 gennaio a Montespaccato lavori di rifacimento del manto stradale su via Bondi e via pane sono previste chiusure al traffico e la limitazione su via Cornelia della linea di bus 980 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

