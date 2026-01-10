Traffico Roma del 10-01-2026 ore 11 | 30

Ecco un riepilogo delle condizioni del traffico a Roma del 10 gennaio 2026 alle 11:30. Per lavori sulla ferrovia tra Ponte Casilino e Porta Maggiore, la linea ferroviaria resta chiusa fino a domani. In alternativa, si consiglia di utilizzare la linea di bus 105. Nel pomeriggio, possibili manifestazioni e temporali potrebbero provocare chiusure o deviazioni di alcune linee di bus e tram, con aggiornamenti disponibili su romamobilita.it.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità per lavori sulla infrastruttura ferroviaria tra ponte Casilino e Porta Maggiore fino a domani la ferrovia termini Centocelle resta chiusa in alternativa utilizzare la linea di bus 105 che segue lo stesso percorso nel pomeriggio tra le 14 e le 18 manifestazione in via di Santa Croce in Gerusalemme vicino a San Giovanni possibili temporali chiusure è possibile deviazione per la linea di bus 649 sempre nel pomeriggio a partire dalle 15 in centro corteo da piazza dell'esquilino a via Bissolati passando tra le altre per via Cavour viale Einaudi Piazza della Repubblica è largo di Santa Susanna possibile chiusura al traffico è possibile deviazione 26 linee di bus e per il tram 5:14 infine dalle 18 allo stadio Olimpico Roma Sassuolo prima giornata del girone di ritorno di serie A la viabilità e trasporto pubblico in zona stadio sono su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

