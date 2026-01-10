Traffico in Lazio al 10 gennaio 2026 alle ore 17:30. La neve interessa diverse zone, tra cui l’Anto Reatino, la Salaria Trento, la 471 di Leonessa e le strade del Terminillo. Si registrano incidenti sulla via Aurelia e code sulla A24 e A25. Lavori prorogati sulla Sora-Cassino e sciopero ferroviario in corso fino alle 21. Si consiglia di consultare aggiornamenti prima di partire.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio neve nella Anto Reatino attenzione quindi sulla via Salaria Trento dopo il Santa Croce Ma anche sulla 471 di Leonessa e poi ad Amatrice e sulle strade del Terminillo è prevista neve in serata anche sulla A24 per L'Aquila e sulla a25 Torano Pescara intanto alle porte di Roma un incidente che code sulla via Aurelia 3 Torrimpietra eranova direzione Roma andiamo in provincia di Frosinone sono stati prorogati al 15 marzo i lavori sulla superstrada Sora Cassino festa quindi chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sono comunque possibili sulla strada provinciale 259 mi ricordo infine che è in corso uno sciopero nel comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle 21 a rischio le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a medie percorrenza è dei treni regionali bene da Massimo peschi per il momento è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 02-01-2026 ore 17:30

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Traffico 9, 10 e 11 gennaio 2026: le previsioni del weekend; Previsioni traffico Capodanno 2026; Domenica di fuoco a Roma: Angelus e Lazio-Napoli blindano San Pietro e l’Olimpico.

Traffico Lazio del 10-01-2026 ore 17:30 - Luceverde Lazio Buon pomeriggio neve nella Anto Reatino attenzione quindi sulla via Salaria Trento dopo il Santa Croce Ma anche sulla 471 di Leonessa e ... romadailynews.it