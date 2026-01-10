Traffico Lazio del 10-01-2026 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio, alle 09:30 del 10 gennaio 2026, presenta alcune criticità dovute alle condizioni meteorologiche e a manifestazioni in corso. Chiusure temporanee interessano la Laurentina per allagamenti e alcune strade nell’hinterland dei Colli Albani. Si segnalano inoltre modifiche alla viabilità nel centro di Roma e possibili deviazioni sui mezzi pubblici. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di spostarsi, considerando anche le agitazioni ferroviarie in corso fino alle 21.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità e spostamenti ancora appena nati dal maltempo con pioggia alcune zone dell'hinterland raccomandiamo tutte le attenzioni del caso disagi proprio a causa delle avverse condizioni del tempo nella zona dei Colli Albani tra Nemi Ariccia Rocca di Papa nell'estrema periferia Sud ridosso dell'abitato di Monte migliore Napoli zia locale Ci Segnala la chiusura della Laurentina per allagamenti la strada è chiusa 3 via del Fosso di Radicelli e via Vittorio Alpe al centro a partire dalle 15 in manifestazione con corteo da piazza dell'esquilino a via Bissolati interessante via Cavour Piazza dei Cinquecento Piazza della Repubblica è largo di Santa Susanna possibili deviazioni per il traffico e per alcune linee bus del trasporto pubblico alle 18 all'Olimpico incontro Roma meno Sassuolo le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico scatena il primo pomeriggio non si escludono quindi riflessi per la circolazione prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria e in particolare sulla tangenziale sul lungotevere in corso uno sciopero comparto ferroviario le agitazioni termineranno questa sera alle ore 21 a rischio Quindi le corse dei treni dell'alta velocità dei convogli a media è lunga percorrenza dei treni regionali fasce di garanzia tra le 6 e le 9 tra le 18 le 21 fino a tutta Domenica ferma per lavori la ferrovia termini Centocelle disposte data che ho corso e con autobus che coprono l'intera tratta della ferrovia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 09-01-2026 ore 09:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 09:30

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino; Traffico 9, 10 e 11 gennaio 2026: le previsioni del weekend; Primo dell’anno a Roma, dagli eventi ai trasporti. La guida completa per il 1 gennaio in città; Maltempo a Roma e nel Lazio: allagamenti, sottopasso Appia chiuso e Tevere sotto osservazione (VIDEO).

Traffico Roma del 10-01-2026 ore 08:30 - Luceverde Roma Buongiorno ancora ben trovati non molte le novità non molto traffico registrato al momento unica notizia di Liam un incidente avvenuto sul ... romadailynews.it