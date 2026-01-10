Tosse e stanchezza per oltre 20 giorni dopo l’influenza i consigli del medico
Dopo un’influenza, alcuni pazienti possono continuare a manifestare sintomi come tosse persistente e affaticamento per oltre 20 giorni. Questi segnali, noti come post-influenzali, richiedono attenzione e, se protratti, una valutazione medica accurata. In questa guida, i consigli del medico aiutano a comprendere le cause e le possibili strategie per favorire il recupero completo.
(Adnkronos) – Tosse che dura oltre 20 giorni, raffreddore che persiste e tanta stanchezza. Dopo l'influenza in molti sperimentano la 'lunga coda' di fastidiosi postumi. "Una condizione comune a diversi pazienti", conferma all'Adnkronos Salute Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all'Università Sapienza di Roma. Questa 'persistenza' di sintomi una volta finita l'influenza è legata al .
Febbre passata ma stanchezza e tosse ancora lì È normale, è questa influenza Riposo, idratazione e vitamine fanno la differenza #influenza #influenzak #tosse #stanchezza #febbre - facebook.com facebook
L’influenza di quest’anno tende a dare casi di polmoniti impegnative, anche nei giovani. Dopo alcuni giorni di febbre anche alta, con stanchezza e dolori muscolari può evolvere poi con una tosse secca che va avanti per giorni insieme all'elevata temperatura x.com
