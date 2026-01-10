Tosse e stanchezza per oltre 20 giorni dopo l’influenza i consigli del medico

Dopo un’influenza, alcuni pazienti possono continuare a manifestare sintomi come tosse persistente e affaticamento per oltre 20 giorni. Questi segnali, noti come post-influenzali, richiedono attenzione e, se protratti, una valutazione medica accurata. In questa guida, i consigli del medico aiutano a comprendere le cause e le possibili strategie per favorire il recupero completo.

