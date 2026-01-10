Torna l’Eco Tombola di Futuro Verde in palio premi sostenibili | si può vincere un weekend
Torna l’Eco Tombola di Futuro Verde, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione ambientale nel territorio di Rimini. In collaborazione con L’Agorà - Via delle Piante e altre realtà locali, l’evento propone premi sostenibili e un’occasione per promuovere pratiche ecologiche. Dopo il successo della prima edizione, il gioco ritorna con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e diffondere valori di rispetto e tutela dell’ambiente.
L’associazione di promozione sociale dedicata alle tematiche ambientali del territorio Riminese Futuro Verde, in collaborazione con L’Agorà - Via delle Piante e con il contributo di numerose realtà del territorio, visto il successo della prima edizione dello scorso 19 dicembre, ripropone l’ “Eco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
