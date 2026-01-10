Torino manifestazione per chiedere liberazione Maduro | bruciata bandiera Usa

A Torino, circa 300 persone si sono ritrovate in piazza Carignano per chiedere la liberazione di Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, attualmente detenuto negli Stati Uniti. La manifestazione ha visto anche una protesta simbolica, con la combustione di una bandiera statunitense. L’evento si inserisce nel quadro delle iniziative di solidarietà e di richiesta di giustizia internazionale.

Circa 300 persone si sono riunite in piazza Carignano a Torino per chiedere la liberazione del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in carcere negli Stati Uniti. Il corteo è stato organizzato da parte di alcune sigle tra cui PCR e Cambiare Rotta. I manifestanti hanno bruciato una bandiera USA. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Napoli presidio per chiedere la liberazione di Maduro.

