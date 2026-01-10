Tondo Gioeni e via Caronda occorre garantire una mobilità adeguata

È importante ripristinare una mobilità efficace in via Caronda e nel Tondo Gioeni. Una gestione adeguata del traffico può contribuire a ridurre congestioni e code lungo il viale Odorico da Pordenone, migliorando la circolazione e la qualità della viabilità nella zona. Soluzioni mirate e interventi mirati sono necessari per favorire un flusso più fluido e sicuro per tutti gli utenti della strada.

"La situazione in via Caronda deve tornare a normalizzarsi con una mobilità che dia un grosso contributo nel limitare il traffico e le code del viale Odorico da Pordenone e del Tondo Gioeni". La presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, ha raccolto le segnalazioni e le proposte.

