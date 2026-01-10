Fikayo Tomori è stato squalificato e salterà la partita Fiorentina-Milan, in programma domani al Franchi. La decisione si basa sull’ammonizione ricevuta durante il finale di Milan-Genoa, in cui il difensore è stato diffidato. La partita rappresenta un importante impegno per i rossoneri, che dovranno fare a meno del loro giocatore chiave, influenzando le scelte tattiche e la formazione.

Chiarezza sul finale di Milan-Genoa e sulle conseguenze disciplinari. Fikayo Tomori è stato ammonito durante l’episodio del rigore concesso ai rossoblù e, da diffidato, salterà la trasferta di domani contro la Fiorentina al Franchi. Nelle ultime ore si era diffusa una versione imprecisa: l’ammonizione non è arrivata per presunte esultanze provocatorie dopo l’errore di Nicolae Stanciu. Il provvedimento è stato invece motivato da proteste. Lo conferma il dispositivo ufficiale del Giudice Sportivo: “ Squalifica per una giornata effettiva di gara: Tomori Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan), per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (quinta sanzione) ”. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Tomori squalificato: salta Fiorentina-Milan

