Tom Hiddleston è protagonista di un pericoloso ritorno in The Night Manager 2

Tom Hiddleston torna nel ruolo di Jonathan Pine in The Night Manager 2, questa volta sotto il nome di Alex Goodwin. La sua presenza segna un nuovo capitolo della serie, mantenendo intatta la capacità di coinvolgere e sorprendere. Un ritorno atteso per gli appassionati, che permette di seguire le nuove sfide di un personaggio complesso e affascinante, in un contesto di intrighi e pericoli crescenti.

Il Jonathan Pine interpretato da Tom Hiddleston è tornato, solo che ora si fa chiamare Alex Goodwin. Cambia il nome, certo, ma non la sua abilità di attirare guai. L’ex spia britannica riappare con una marcia in più in The Night Manager 2, dall’11 gennaio su Prime Video,** **ora “impiegata” nell’MI6 per gestire un’unità di sorveglianza a Londra. A otto anni dal primo adrenalinico capitolo con Hugh Laurie ( Dr. House ), l’attore britannico – qui anche in veste di produttore esecutivo – si trova ad affrontare nuove sfide, tra cui l’uomo d’affari Teddy Dos Santos, a cui presta il volto Diego Calva, e una nuova ambientazione, in Colombia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

The Night Manager Stagione 2 Episodio 1 e 2 Riepilogo completo

