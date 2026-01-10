Tita Cuc la leggenda di un sindacalista tramandata in friulano

Tita Cuc, nome di un noto sindacalista e dirigente socialista friulano, è ricordato per il suo impegno e le sue competenze artigianali. Nel 1912, all’Expo universale di Parigi, si distinse ottenendo il primo premio per la sua opera. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e talento, tramandato nella tradizione locale e nella storia del movimento sindacale friulano.

Era un artigiano di grande talento il dirigente socialista Gio Batta detto Tita Cuc. Nel 1912 all' Expo universale dell'artigianato di Parigi, ottenne il primo premio per la realizzazione di .

