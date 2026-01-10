Tirrenica niente soldi nella legge di bilancio e ripartenza da zero | l' ipotesi di un nuovo progetto e l' ira di Giani

La Tirrenica non figura nella legge di bilancio, con la ripartenza del progetto da zero. La conferma arriva dal senatore Manfredi Potenti, che annuncia la necessità di rivedere l'intera iniziativa, ora affidata ad Anas anziché alla SAT. L’assenza di fondi e le nuove decisioni generano tensioni tra le parti coinvolte, mentre si attende una ripresa del percorso.

Niente Tirrenica in legge di bilancio. Peggio: si riparte da zero, come annunciato nei giorni scorsi dal senatore della Lega eletto nella circoscrizione livornese, Manfredi Potenti, con un nuovo progetto da rifare perché, quello di Sat, potrebbe non essere più valido ora che sarà affidato ad Anas. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

"Tirrenica ancora bocciata nella Legge di bilancio: il Governo conferma le sue reali intenzioni" - “L’ennesima bocciatura del nostro ordine del giorno sulla Tirrenica da parte del Governo e della maggioranza sulla Legge di bilancio è un atto di gravità inaudita e l’ennesima presa in giro ai danni d ... corrieredimaremma.it