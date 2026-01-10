Tim attesa per l’assemblea sulla conversione

I fondi azionisti di Tim si preparano all’assemblea in cui sarà discussa e votata la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. I proxy, i consulenti che analizzano le proposte, hanno espresso il loro supporto alla proposta. La decisione rappresenta un passaggio importante per il futuro della società e richiede l’attenzione degli azionisti.

I fondi azionisti di Tim si preparano all’assemblea dove si voterà la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e i proxy, i consulenti che analizzano le proposte e suggeriscono cosa votare appoggiano la proposta. La conversione, sottolineano gli analisti di Iss, "semplificherebbe la struttura del capitale, in linea con il principio "un’azione, un voto", e ridurrebbe i costi associati al mantenimento di una classe di azioni aggiuntiva". Sebbene il potere di voto degli attuali azionisti ordinari risulti diluito, "tale impatto è compensato dall’eliminazione dei privilegi economici attualmente concessi alle azioni di risparmio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

