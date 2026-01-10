TikTok G2 e la conquista della musica globale

Secondo un rapporto del 2024 di Luminate in collaborazione con TikTok, l’84% delle canzoni che entrano nella Billboard Global 200 diventano virali su TikTok prima di raggiungere la classifica. Questa tendenza evidenzia come la piattaforma influenzi significativamente la diffusione musicale a livello globale, consolidando il suo ruolo come catalizzatore per la promozione e il successo dei brani nel panorama internazionale.

Secondo una ricerca condotta su dati 2024 da Luminate in collaborazione con TikTok, l'84% delle canzoni che entrano nella Billboard Global 200 diventano prima virali nella piattaforma cinese. Inoltre, chi ascolta musica su TikTok ha il 68% di probabilità in più, rispetto al resto della popolazione americana, di acquistare un abbonamento a una piattaforma di streaming, così come, dal lato dell'offerta, gli artisti a più alto ingaggio su TikTok vedono i loro volumi di ascolto crescere dell'11% rispetto al 3% registrato dagli artisti a più basso ingaggio. Billboard, per inciso, stila le sue classifiche basandosi proprio su dati Luminate.

