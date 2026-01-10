Tifosi del Bologna fanno fermare il bus e cercano lo scontro con i comaschi | 70 portati in questura

Durante la partita Como 1907–Bologna, prevista il 10 gennaio allo stadio Sinigaglia, si è verificato un episodio di tensione tra le tifoserie. Alcuni supporter del Bologna hanno fermato il bus e cercato un contatto con i tifosi comaschi, portando alla questura di Como circa 70 persone. La situazione è stata gestita con attenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.

