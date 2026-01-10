Tifosi del Bologna fanno fermare il bus e cercano lo scontro con i comaschi | 70 portati in questura
Durante la partita Como 1907–Bologna, prevista il 10 gennaio allo stadio Sinigaglia, si è verificato un episodio di tensione tra le tifoserie. Alcuni supporter del Bologna hanno fermato il bus e cercato un contatto con i tifosi comaschi, portando alla questura di Como circa 70 persone. La situazione è stata gestita con attenzione, nel rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico.
Un pomeriggio di calcio che rischiava di trasformarsi in un contatto diretto tra tifoserie. Nel contesto della partita Como 1907–Bologna, in programma il 10 gennaio allo stadio Sinigaglia, la questura di Como – recependo le indicazioni emerse nelle riunioni presiedute dal prefetto Corrado. 🔗 Leggi su Quicomo.it
