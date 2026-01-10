Ti paghiamo per guardare video come funziona la nuova truffa dei ' muli dei soldi' | 10 denunce
Negli ultimi tempi si sono diffuse truffe che promettono di pagare per guardare video online, sfruttando il metodo dei 'muli dei soldi'. Questa pratica propone un lavoro apparentemente semplice, consistente nel visionare contenuti e ricevere un pagamento. Tuttavia, si tratta di un inganno che ha portato a numerose denunce. È importante riconoscere le truffe di questo tipo e agire con cautela per evitare di cadere in trappole fraudolente.
Un lavoro apparentemente semplice: guardare alcuni contenuti video online su commissione, ricevendo come compenso un pagamento. Ma in realtà si trattava di una truffa. A scoprire il presunto raggiro nato da una proposta di lavoro sono stati i carabinieri della stazione di Vigevano (Pavia) che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
