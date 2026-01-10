Thiago Almada Juventus per ora rimane un’idea in attesa di Federico Chiesa Le novità sulla trattativa

Thiago Almada rimane al centro delle speculazioni di mercato della Juventus, ma al momento l'acquisto è ancora un'ipotesi. La trattativa si trova in una fase di attesa, in attesa di chiarimenti e sviluppi riguardo a Federico Chiesa. La società bianconera monitora con attenzione la situazione e valuta le opzioni disponibili per rinforzare la rosa in modo strategico.

Thiago Almada Juventus, per ora rimane una semplice idea in attesa di Federico Chiesa. Le ultime notizie sulla trattativa per il giocatore dell’Atletico Madrid. La Juve lavora intensamente per puntellare l’attacco e regalare a Luciano Spalletti un’alternativa di livello assoluto sulla trequarti in vista dei tanti impegni ravvicinati. La missione della sessione invernale è chiara: la società un vice Yildiz cercherà di prenderlo, non volendo lasciare nulla al caso per il proseguo della stagione. Il nome caldo rimane quello di Federico Chiesa, ma la strada per il ritorno appare in salita. Come riportato da Alfredo Pedullà, la dirigenza sta valutando l’operazione Chiesa con estrema attenzione: non basta infatti trovare l’accordo sulla formula economica con il Liverpool, ma serve anche e soprattutto raggiungere una totale unità di intenti internamente sull’opportunità dell’operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Almada Juventus, per ora rimane un’idea in attesa di Federico Chiesa. Le novità sulla trattativa Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Chiesa. Spunta l’idea Thiago Almada! Leggi anche: Napoli, idea Thiago Almada se va via Lang La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chi è Thiago Almada, l'esterno argentino proposto alla Juventus; Juventus proposto Thiago Almada come vice Yildiz; Hojbjerg Juventus, non è finita qui: la dirigenza ci riprova. Chi è Thiago Almada, l'esterno argentino proposto alla Juventus - Il club bianconero lo valuterebbe come possibile alternativa al ritorno di Federico Chiesa, che al momento rimane ... tag24.it

Calciomercato della Juventus, l’Atletico Madrid avrebbe proposto Thiago Almada - Alcuni intermediari avrebbero proposto il prestito dell’attaccante argentino, con Spalletti pronto a pensarci qualora sorgano difficoltà per Chiesa. it.blastingnews.com

Sportitalia - Juventus, a Spalletti piace Castro del Bologna: proposto Thiago Almada in prestito dall'Atletico Madrid - Sempre secondo Sportitalia, in vista della prossima stagione all'allenatore Luciano Spalletti piace Santiago Castro. msn.com

(TS) "Juventus: non solo Chiesa, i bianconeri tengono in lista anche Thiago Almada e Maldini" ow.ly/SPxl50XUu9X x.com

(TS) "Juventus: non solo Chiesa, i bianconeri tengono in lista anche Thiago Almada e Maldini" https://ow.ly/RfO750XUu9Y - facebook.com facebook

