The Voice Kids su Rai 1 dal 10 gennaio 2026 | coach puntate e streaming

Dal 10 gennaio 2026, alle 21:30 su Rai 1, torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti vocali. La trasmissione, condotta da Antonella Clerici, offre la possibilità di seguire le puntate in diretta o on demand tramite RaiPlay. In questa guida troverai tutte le informazioni su coach, regolamento e calendario, per rimanere aggiornato su questa nuova stagione del programma.

The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità - La conduttrice Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt presiedono la nuova stagione del talent canoro dedicato alle giovani voci ... today.it

The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte) - Nella puntata di The Voice Kids, penitenze per Loredana e Arisa, che duettano e travolgono tutti, mentre Clerici, Clementino e Rocco Hunt piangono: cosa è successo ... libero.it

La presentazione, a The Voice Kids (Rai 1), di Francesca Lanza, la 12enne di Caltagirone poi protagonista di una splendida interpretazione. Una presentazione che ha offerto pure l'opportunità, al pubblico nazionale, di conoscere la sua famiglia e di apprezza facebook

Il bimbo bresciano che sta stupendo tutti a "The Voice Kids" su Rai Uno x.com

