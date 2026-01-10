The Voice Kids su Rai 1 dal 10 gennaio 2026 | coach puntate e streaming

Da sbircialanotizia.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 10 gennaio 2026, alle 21:30 su Rai 1, torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti vocali. La trasmissione, condotta da Antonella Clerici, offre la possibilità di seguire le puntate in diretta o on demand tramite RaiPlay. In questa guida troverai tutte le informazioni su coach, regolamento e calendario, per rimanere aggiornato su questa nuova stagione del programma.

Dal 10 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna The Voice Kids: Antonella Clerici, coach, regole, calendario puntate e visione in diretta o on demand su RaiPlay. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

the voice kids su rai 1 dal 10 gennaio 2026 coach puntate e streaming

© Sbircialanotizia.it - The Voice Kids su Rai 1 dal 10 gennaio 2026: coach, puntate e streaming

Leggi anche: The Voice Kids su Rai 1 dal 10 gennaio 2026: coach, puntate e streaming

Leggi anche: Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

The Voice Kids torna stasera su Rai 1: le anticipazioni del 10 gennaio; The Voice Kids, stasera sabato 10 gennaio: le anticipazioni della prima puntata; The Voice Kids, al via le 'Blind Auditions'. Il duetto da brividi di Bertè-Arisa; The Voice Kids, scattano le Blind Auditions: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici.

the voice kids raiThe Voice Kids 2026, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Nek blocca Clementino e prende Alessia - La prima puntata di The Voice Kids 2026 va in onda stasera 10 gennaio su Rai 1 con le Blind Auditions: concorrenti e diretta ... ilsussidiario.net

The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità - La conduttrice Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt presiedono la nuova stagione del talent canoro dedicato alle giovani voci ... today.it

the voice kids raiThe Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte) - Nella puntata di The Voice Kids, penitenze per Loredana e Arisa, che duettano e travolgono tutti, mentre Clerici, Clementino e Rocco Hunt piangono: cosa è successo ... libero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.