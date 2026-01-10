The Voice Kids 2026 | i giudici giuria della nuova edizione

Ecco i giudici di The Voice Kids 2026, la nuova edizione dello show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. La giuria, composta da esperti e figure di spicco del panorama musicale, accompagnerà i giovani talenti nel loro percorso. La trasmissione torna in prima serata dal 10 gennaio, offrendo un’occasione di scoperta e crescita per i partecipanti e gli spettatori.

The Voice Kids 2026: i giudici (giuria, coach) della nuova edizione. Chi sono i giudici di The Voice Kids 2026? La nuova edizione dello show condotto da Antonella Clerici va in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 10 gennaio. Il format, spin off di The Voice, vede come protagonisti alcune delle più belle voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Giovani talenti della musica pronti a essere valutati dai giudici di questa quarta edizione. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior.

The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici - The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5. libero.it

The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità - La conduttrice Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt presiedono la nuova stagione del talent canoro dedicato alle giovani voci ... today.it

Primo appuntamento con le "Blind Auditions", le tradizionali "audizioni al buio" che porteranno i coach della quarta edizione di "The Voice Kids" - Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Nek - a scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre. - facebook.com facebook

Torna THE VOICE KIDS, giovani talenti a rapporto! I Coach Loredana, Nek, Arisa, Cleme&Rocco sono pronti a girarsi per voi SABATO 10 gennaio le prime Blind Auditions di #TheVoiceKidsIT Alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay Con la conduzione della x.com

