The Voice Kids 2026 al via su Rai1 con Antonella Clerici e i coach confermati

Da quest’anno, su Rai1 torna The Voice Kids 2026, il talent dedicato ai giovani talenti vocali tra i 7 e i 14 anni. Condotto da Antonella Clerici e con i coach confermati, lo show offre ai bambini l’opportunità di esprimere il proprio talento musicale in un contesto di ascolto e crescita. Un appuntamento che unisce competizione e valorizzazione delle giovani voci italiane.

Torna The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Dal 10 gennaio, alle 21.30 su Rai1, torna The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all'insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

