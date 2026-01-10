The Pitt - Stagione 2 recensione | un potente inno alla gentilezza
Caos, umanità e realismo: il medical drama con Noah Wyle non cambia l'assetto narrativo ma anzi lo equilibra al millimetro, avvicinando il tono ad un brano rock anni 90. Per distacco, ancora la miglior serie televisiva in circolazione. Su HBO Max dal 13 gennaio. Se possibile, ancor più folgorante. Lo sottoscriviamo, per quanto il giudizio della critica sia sempre rimandato a quello del pubblico: attualmente, nessuna serie televisiva è minimamente avvicinabile a The Pitt. Fuori scala, esempio massimo di narrazione verticale. Il tempo, il cuore, la morte che insegue la vita. L'attimo che sfugge, il sudore e il sangue, la schiena spezzata e un cosmo stretto e compresso all'interno di uno spazio scenico che diventa testo e manifesto della condizione umana (squadrata, vulnerabile, contraddittoria), andando (ben) oltre il concetto di medical drama - tant'è che The Pitt continua a non aver rivali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
