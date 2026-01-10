Caos, umanità e realismo: il medical drama con Noah Wyle non cambia l'assetto narrativo ma anzi lo equilibra al millimetro, avvicinando il tono ad un brano rock anni 90. Per distacco, ancora la miglior serie televisiva in circolazione. Su HBO Max dal 13 gennaio. Se possibile, ancor più folgorante. Lo sottoscriviamo, per quanto il giudizio della critica sia sempre rimandato a quello del pubblico: attualmente, nessuna serie televisiva è minimamente avvicinabile a The Pitt. Fuori scala, esempio massimo di narrazione verticale. Il tempo, il cuore, la morte che insegue la vita. L'attimo che sfugge, il sudore e il sangue, la schiena spezzata e un cosmo stretto e compresso all'interno di uno spazio scenico che diventa testo e manifesto della condizione umana (squadrata, vulnerabile, contraddittoria), andando (ben) oltre il concetto di medical drama - tant'è che The Pitt continua a non aver rivali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Pitt - Stagione 2, recensione: un potente inno alla gentilezza

Leggi anche: C’è una forza potente che muove il mondo: la gentilezza e il 13 novembre viene celebrata

Leggi anche: The Pitt rinnovata per la stagione 3: Noah Wyle ancora protagonista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

The Pitt, la stagione 3 si farà: l'annuncio del rinnovo; The Pitt Stagione 2: tutto ciò che devi ricordare dalla Stagione 1; The Pitt 2 secondo Patrick Ball e Katherine LaNasa: La comunità? Aiuta ad essere più umani; Noah Wyle, star di ‘The Pitt’: “Io medico sul set, mi sento un operaio della fabbrica dei sogni”.

The Pitt - Stagione 2, recensione: un potente inno alla gentilezza - Stagione 2 con Noah Wyle non cambia l'assetto narrativo ma anzi lo equilibra al millimetro, avvicinando il tono ad un brano rock anni 90. movieplayer.it