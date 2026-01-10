Sta per arrivare un film sci-fi che ribalterà il tuo modo di vedere le cose. Una umanoide-alieno è la protagonista del nuovo film sci-fi The Infinite Husk. Scopriamo le prime immagini del teaser e tutti i dettagli della trama. Più di una presenza aliena sul Pianeta Terra. Si tratta, con The Infinite Husk, dell’opera prima del regista Aaron Silverstein. Ma di cosa parlerà il nuovo film thriller fantascientifico? La protagonista, come abbiamo anticipato, è una presenza extraterrestre invasiva, esiliata dalla propria dimensione, raggiunge il Pianeta Terra, come le viene imposto. Essa si impossessa del corpo umano di una giovane donna nera di nome Vel, e inizia a lavorare per portare a termine una missione estremamente rischiosa: spiare un essere della propria specie per smascherare una possibile minaccia legata a una nuova e pericolosa forma di scienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Infinite Husk’: il trailer del nuovo film sci-fi thriller

Leggi anche: ‘Ti uccideranno’: il trailer del nuovo film action- thriller

Leggi anche: Frank Grillo e Maria Bakalova saranno i protagonisti del thriller sci-fi Override

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

The Infinite Husk | Official Trailer | Sci-Fi Thriller | Chroma | In Theaters February 2026