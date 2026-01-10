The Batman | Parte II | Sebastian Stan confermato nel cast ecco chi interpretarà

The Batman: Parte II si avvicina con nuove conferme sul cast, tra cui Sebastian Stan, che interpreterà un ruolo ancora da svelare. Le anticipazioni di Matt Reeves hanno suscitato interesse tra i fan e gli esperti del settore. Questo sequel promette di approfondire ulteriormente l’universo narrativo del personaggio, mantenendo alta l’attenzione con un cast rinnovato e una trama in evoluzione.

The Batman Parte II ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi grazie alle anticipazioni di Matt Reeves e ad alcune importanti novità sul cast. Tra cui una voce inaspettata che questa settimana ha coinvolto Sebastian Stan. Secondo quanto riferito, la star dell’MCU che ha dato vita a Winter Soldier sarebbe stata scritturata per l’atteso sequel di Batman. Oggi, tuttavia, possiamo smettere di fare ipotesi, poiché è stato confermato che Stan interpreterà il ruolo di Harvey Dent. Era stato riferito che Stan era in trattative per un ruolo in The Batman Parte II e, sebbene circolassero diverse teorie, le due più diffuse erano Dent e Thomas Elliot. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

