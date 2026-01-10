The Batman | Parte II | Sebastian Stan confermato nel cast ecco chi interpretarà

The Batman: Parte II si avvicina, con Sebastian Stan confermato nel cast. L'attore interpreterà un ruolo ancora segreto, alimentando l'interesse dei fan. Le anticipazioni di Matt Reeves hanno reso questa produzione tra le più attese, mentre le novità sul cast lasciano presagire un nuovo capitolo ricco di atmosfere oscure e personaggi complessi. L’attesa si concentra ora sulla data di uscita e sui dettagli della trama.

The Batman Parte II ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi grazie alle anticipazioni di Matt Reeves e ad alcune importanti novità sul cast. Tra cui una voce inaspettata che questa settimana ha coinvolto Sebastian Stan. Secondo quanto riferito, la star dell'MCU che ha dato vita a Winter Soldier sarebbe stata scritturata per l'atteso sequel di Batman. Oggi, tuttavia, possiamo smettere di fare ipotesi, poiché è stato confermato che Stan interpreterà il ruolo di Harvey Dent. Era stato riferito che Stan era in trattative per un ruolo in The Batman Parte II e, sebbene circolassero diverse teorie, le due più diffuse erano Dent e Thomas Elliot. Secondo The Hollywood Reporter, Sebastian Stan è stato ufficialmente scelto per interpretare Harvey Dent in The Batman - Parte 2 di Matt Reeves. Harvey Dent, come molti fan della DC sanno, è il vero nome dell'iconico villain Due Facce.

