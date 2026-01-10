Testa e fisico il curling è uno sport completo

Il curling, uno sport che coinvolge sia testa che fisico, si sta diffondendo sempre più anche oltre i confini tradizionali. Da Torino, dove già vent’anni fa era praticato in alcune valli, ha iniziato un percorso di crescita e riconoscimento. Scopri di più su questa disciplina completa e le sue origini, con contenuti approfonditi disponibili tramite abbonamento.

Entra in vigore una nuova regola generale nel curling... ma cosa ne pensano i giocatori?

Sveglia prima dell'alba, colazione, chilometri infiniti di trasferimenti e speciale. Poi il bivacco, la moto da controllare, il fisico da recuperare, la testa da rimettere in ordine. Alla Dakar, ogni giorno è una gara nella gara!

