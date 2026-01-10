Terza vittoria consecutiva per l' Atalanta | 2-0 al Torino

L'Atalanta conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Torino 2-0. Le reti di De Ketelaere nel primo tempo e Pasalic nella ripresa hanno determinato il risultato finale. La squadra bergamasca ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica.

Atalanta-Torino 2-0 RETI: 13'pt De Ketelaere; 50'st Pasalic. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (22'st Musah 6), Djimsiti 7 (44'pt Hien 6), Ahanor 6.5; Zappacosta 6, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7.5 (34'st Samardzic sv), Zalewski 6.5 (34'st Pasalic 6.5); Krstovic 6 (22'st Scamacca 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Maldini. Allenatore: Palladino 7..

Serie A, la Roma conquista tre punti che valgono il momentaneo secondo posto in classifica, terza vittoria consecutiva in campionato per l'Atalanta che torna nei pressi della zona Europa - facebook.com facebook

