Terza vittoria consecutiva per l' Atalanta | 2-0 al Torino

Da feedpress.me 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Torino 2-0. Le reti di De Ketelaere nel primo tempo e Pasalic nella ripresa hanno determinato il risultato finale. La squadra bergamasca ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in classifica.

Atalanta-Torino 2-0 RETI: 13'pt De Ketelaere; 50'st Pasalic. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (22'st Musah 6), Djimsiti 7 (44'pt Hien 6), Ahanor 6.5; Zappacosta 6, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7.5 (34'st Samardzic sv), Zalewski 6.5 (34'st Pasalic 6.5); Krstovic 6 (22'st Scamacca 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Maldini. Allenatore: Palladino 7.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

terza vittoria consecutiva per l atalanta 2 0 al torino

© Feedpress.me - Terza vittoria consecutiva per l'Atalanta: 2-0 al Torino

Leggi anche: Palladino non si ferma, terza vittoria consecutiva per l’Atalanta: 2-0 al Torino

Leggi anche: L'Atalanta vince ancora, 2-0 al Torino e terza vittoria di fila

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L'Atalanta vince ancora, 2-0 al Torino e terza vittoria di fila; Atalanta contro il Torino per continuare a salire; L'Atalanta lancia la sua sfida all'Europa: Torino battuto 2 a 0; Atalanta-Torino 2-0, le pagelle: De Ketelaere (7,5) si sblocca, Pasalic (6,5) il gol con dedica al papà, Zalewski (7) in crescita,....

terza vittoria consecutiva atalantaL'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino - L’Atalanta non si ferma più e mette a segno la sua terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite di campionato. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.