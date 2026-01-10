terrore sul volo ryanair in italia spray al peperoncino esplode in cabina

Un volo Ryanair da Milano Malpensa a Brindisi si è trasformato in un episodio di tensione dopo che uno spray al peperoncino è esploso in cabina. L’incidente, avvenuto il 9 gennaio, ha coinvolto i passeggeri e il personale di bordo, creando una situazione di emergenza. Si tratta di un episodio che ha suscitato preoccupazione e richiede approfondimenti sulle modalità di gestione e sicurezza a bordo.

Un pomeriggio di viaggio ordinario si è trasformato in pochi istanti in un’esperienza di paura e smarrimento per i passeggeri del volo Ryanair FR 3424, partito oggi 9 gennaio dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Brindisi. Quella che doveva essere una semplice tratta interna è diventata un volo carico di tensione, quando un imprevisto in cabina ha rotto la normalità e messo alla prova la calma di chi era a bordo. Nel silenzio ovattato dell’aereo, tra bagagli sistemati in fretta e cinture allacciate, un episodio inatteso ha improvvisamente cambiato l’atmosfera. In pochi secondi l’aria si è fatta irrespirabile, gli occhi hanno iniziato a bruciare, qualcuno ha tossito e si è spaventato, mentre l’equipaggio cercava di capire cosa stesse succedendo e di mantenere il controllo della situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

