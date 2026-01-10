Terremoto oggi in Calabria forte scossa di magnitudo 5.1 al largo di Reggio | avvertita fino in Sicilia

Oggi alle 05:53, al largo di Reggio Calabria, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, avvertita anche a Vibo Valentia e in Sicilia. L'Ingv ha confermato l'evento sismico, che ha interessato la regione calabrese e le aree circostanti. La situazione è sotto monitoraggio, e si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Forte scossa di terremoto oggi alle 05:53 al largo di Reggio Calabria di magnitudo 5.1 avvertita a Vibo Valentia e fino in Sicilia: lo riporta l'Ingv.

Terremoto: alba di paura tra Calabria e Sicilia. La scossa più forte in 40 anni - La quiete dell’alba è stata interrotta da una scossa netta e prolungata. tp24.it

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia. L'epicentro al largo della costa ionica - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... msn.com

CALABRIA – TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.1 AL LARGO DELLA COSTA CALABRA Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5.53 di oggi, sabato 10 gennaio 2026, con epicentro in mare, al largo della costa sud-orientale della Calabr - facebook.com facebook

