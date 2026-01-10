Terremoto nell’Alto Garda | due scosse avvertite in pochi minuti

Nel pomeriggio dell’Alto Garda sono state avvertite due scosse di terremoto a breve distanza nel tempo. Le scosse hanno avuto epicentro a nord-ovest di Gargnano, nel territorio bresciano. Al momento non sono segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato attenzione tra la popolazione locale. La zona resta sotto osservazione mentre si attendono eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.

Due scosse di terremoto a Gargnano tra Brescia e Trentino, la più forte di magnitudo 3,4: "Sentita, che paura" - Scosse di terremoto a Gargnano in provincia di Brescia, sul lago di Garda, al confine col Trentino- virgilio.it

Doppia scossa di terremoto percepita dalla popolazione - Due eventi sismici in pochi minuti con epicentro a Gargnano: il più forte di magnitudo 3. bresciatoday.it

Terremoto nell'Adriatico, tra Puglia e Albania | DATI e MAPPE - facebook.com facebook

Terremoto nel Foggiano: prima scossa dell'anno lungo la costa garganica x.com

