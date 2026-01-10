Terremoto nell’Alto Garda | due scosse avvertite in pochi minuti
Nel pomeriggio dell’Alto Garda sono state avvertite due scosse di terremoto a breve distanza nel tempo. Le scosse hanno avuto epicentro a nord-ovest di Gargnano, nel territorio bresciano. Al momento non sono segnalati danni significativi, ma l’evento ha suscitato attenzione tra la popolazione locale. La zona resta sotto osservazione mentre si attendono eventuali aggiornamenti dalle autorità competenti.
Pomeriggio segnato da due movimenti tellurici nell’area dell’alto Garda bresciano. Nel giro di pochi minuti sono state registrate due scosse di terremoto con epicentro localizzato a nord-ovest di Gargnano.Il primo evento sismico è stato rilevato alle 15.24, con una magnitudo di 2.5 e una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
