Nelle prime ore del mattino, un forte terremoto ha colpito l’area dello Jonio, interessando le regioni Calabria e Sicilia. La Protezione Civile fornisce aggiornamenti sulla situazione, che sta ancora valutando i danni e le eventuali criticità. Resta importante seguire le comunicazioni ufficiali e prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

– Una scossa di terremoto ha interessato nelle prime ore del mattino l’area dello Jonio, provocando un risveglio improvviso in diverse zone della Calabria e della Sicilia. Il movimento tellurico, registrato pochi minuti prima delle sei, è stato percepito in maniera netta da migliaia di cittadini lungo la costa e nell’entroterra, con letti che hanno oscillato per alcuni istanti, vetri che hanno tremato e lampadari che hanno iniziato a muoversi. In molti hanno riferito un rumore sordo, unito a una vibrazione breve ma intensa, sufficiente a interrompere il sonno e a spingere tanti ad affacciarsi alle finestre o a scendere in strada. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto fortissimo in Italia, la situazione: parla la Protezione Civile

Leggi anche: “Situazione buona in Irpina dopo il terremoto”: le parole del ministro per la Protezione Civile

Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa poco fa: paura in città, l’allarme della Protezione civile

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La terra trema sullo Ionio reggino: sisma 5.1 avvertito in tutta la Calabria; Forte scossa di terremoto all’alba scuote tutta la Calabria; Scossa di terremoto poco fa in Italia | ha tremato tutto all’improvviso; Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia | forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio svegliate migliaia di persone.

Terremoto oggi in Sicilia, 27 dicembre, scossa di M 2.7 in provincia di Messina – Dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 27 dicembre 2025 ... centrometeoitaliano.it