Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria

Un terremoto di magnitudo 5.1 si è verificato alle 5:53 al largo della costa sud-orientale della Calabria. L’epicentro, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si trova nel Mar Ionio a circa 65 chilometri di profondità. L’evento ha interessato la zona, senza segnalare danni significativi o conseguenze immediate.

Un terremoto di magnitudo 5.1 si è verificato alle 5:53 lungo la costa calabrese sud-orientale. L’ epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato individuato nel Mar Ionio a una profondità di 65 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la Calabria e nelle province della Sicilia orientale, con segnalazioni da Catania, Ragusa e Messina. Ma è stata percepita anche in Puglia, tra Taranto e Bari, e persino a Malta. Nonostante la magnitudo elevata, non si segnalano danni a cose o persone. La circolazione ferroviaria è stata però sospesa in Calabria, possibili ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria Leggi anche: Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina Leggi anche: Scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria; Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina; Terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria · CosenzaChannel.it; Scossa di terremoto magnitudo 5.1 avvertita a Reggio Calabria. Terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria - Ipocentro a 65 chilometri di profondità, nessun danno segnalato. cosenzachannel.it

Calabria, terremoto di magnitudo 5.1 al largo della costa ionica. Paura a Reggio e Messina, linea ferroviaria sospesa - Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella Ionica e Melito ... ilfattoquotidiano.it

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. msn.com

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO - MAGNITUDO 5.1 - AVVERTITA IN SICILIA ORIENTALE | dettagli --> https://www.teleone.it/2026/01/10/forte-scossa-di-terremoto-avvertita-in-sicilia-orientale-magnitudo-5-1/ - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.