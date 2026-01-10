Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità avvertito anche a Messina
Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato a Reggio Calabria, con epicentro a circa 20 km dalla costa e a una profondità di 65 km. Il movimento tellurico è stato avvertito anche a Messina e in altre aree della Sicilia e della Calabria, suscitando preoccupazione tra la popolazione.
Il sisma è stato percepito chiaramente anche a Messina e in numerose altre zone della Sicilia e della Calabria. Alle 7 del mattino, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, non risultavano segnalazioni di danni Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita alle 05:5. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvertita alle 5.53 a Reggio Calabria #ANSA x.com
