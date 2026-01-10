Terremoto di magnitudo 5.1 a Reggio Calabria epicentro a 20 km al largo della costa e a 65 km di profondità avvertito anche a Messina

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato a Reggio Calabria, con epicentro a circa 20 km dalla costa e a una profondità di 65 km. Il movimento tellurico è stato avvertito anche a Messina e in altre aree della Sicilia e della Calabria, suscitando preoccupazione tra la popolazione.

Scossa di terremoto nel Bresciano: il 9 gennaio, magnitudo 3.4 con epicentro a Gargnano, avvertita anche in Veneto e Trentino-Alto Adige. Al momento non risultano danni segnalati. Leggi la notizia completa su radiobrunobrescia.it. https://www.radiobrunobre - facebook.com facebook

Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvertita alle 5.53 a Reggio Calabria #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.