Terremoto a Reggio dopo le verifiche la conferma | Ospedale di Melito sicuro massima allerta su scuole e cittadini

Dopo la scossa di terremoto che ha colpito Reggio e i territori circostanti, si sono svolte verifiche sulla sicurezza delle strutture pubbliche. L’ospedale di Melito è stato confermato sicuro, mentre si mantiene alta l’attenzione su scuole e abitazioni. La consigliera Daniela Iiriti ha fornito aggiornamenti sulla situazione, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente le condizioni delle infrastrutture per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia. Stop ai treni sulla linea Catanzaro-Melito - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... ilmessaggero.it

Terremoto in Calabria di magnitudo 5.1: la scossa avvertita anche in Sicilia. L'epicentro al largo della costa ionica - 1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e ... msn.com

Circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvertita alle 5.53 a Reggio Calabria #ANSA - facebook.com facebook

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vul x.com

