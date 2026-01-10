Terremoto a Reggio dopo le verifiche la conferma | Ospedale di Melito sicuro massima allerta su scuole e cittadini
Dopo la scossa di terremoto che ha colpito Reggio e i territori circostanti, si sono svolte verifiche sulla sicurezza delle strutture pubbliche. L’ospedale di Melito è stato confermato sicuro, mentre si mantiene alta l’attenzione su scuole e abitazioni. La consigliera Daniela Iiriti ha fornito aggiornamenti sulla situazione, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente le condizioni delle infrastrutture per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.
Dopo la forte scossa di terremoto che ha interessato il territorio reggino nella notte, la consigliera regionale Daniela Iiriti ha fatto il punto sulla situazione, con particolare attenzione agli ospedali e alle scuole.“A seguito della forte scossa di terremoto registrata nella notte, avvertita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
