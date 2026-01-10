Terremoto a Reggio Calabria scuole chiuse | ecco dove

A seguito della scossa di terremoto di magnitudo 5.1 avvenuta alle 05:53 a Reggio Calabria, le autorità dei comuni di Brancaleone, Montebello Jonico, San Lorenzo e Melito Porto Salvo hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

