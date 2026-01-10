Terni giovanissimi rapinati in pieno giorno da coetanei all’uscita da scuola | attimi di grande paura in centro
A Terni, due giovani sono stati vittime di una rapina avvenuta in pieno giorno all’uscita da scuola. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, richiamando l’attenzione sulla crescente preoccupazione per la sicurezza dei minori. Dopo un precedente episodio a novembre, anche questa volta sono state adottate misure di tutela, con i responsabili attualmente in custodia presso il carcere minorile di Firenze.
Nuovo episodio di cronaca nel pieno centro di Terni, dopo l’aggressione con tanto di coltellata in via Fratti a novembre, con due minori già arrestati che si trovano attualmente nel carcere minorile di Firenze.Sono le due e mezza del pomeriggio di venerdì 9 gennaio in via Goldoni. Due. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
