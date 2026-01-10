Terni giovanissimi rapinati in pieno giorno da coetanei all’uscita da scuola | attimi di grande paura in centro

A Terni, due giovani sono stati vittime di una rapina avvenuta in pieno giorno all’uscita da scuola. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, richiamando l’attenzione sulla crescente preoccupazione per la sicurezza dei minori. Dopo un precedente episodio a novembre, anche questa volta sono state adottate misure di tutela, con i responsabili attualmente in custodia presso il carcere minorile di Firenze.

Terni, coltellate tentata rapina a un ventenne in via Fratti: arrestati due minori ospiti di una comunità - Calci, pugni e una coltellata alla coscia al giovane egiziano appena uscito dal lavoro che si è rifiutato di dar loro i soldi che aveva nel portafogli. ilmessaggero.it

