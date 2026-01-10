Tentato furto allo shop del ristorante ' Al Primo Piano' Scatta l' allarme uomo in fuga col complice

Nella notte, intorno alle 2, si è verificato un tentativo di furto presso lo shop del ristorante ‘Al Primo Piano’ in corso Giannone, Foggia. L’allarme è scattato e un uomo, insieme a un complice, è fuggito prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Indagini in corso per identificare i responsabili e valutare eventuali danni.

Tentato furto in danno dello shop del ristorante ‘Al Primo Piano’, in corso Giannone, a Foggia. È successo intorno alle 2.3o di oggi, sabato 10 gennaio. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere dell'attività commerciale: un complice in auto (con targhe rigorosamente coperte) accompagna un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Lucio Corsi, tentato furto al ristorante della madre nel Grossetano: ladri in fuga senza bottino Leggi anche: Aversa. Tentato furto al “Primo Sushi”: ladri in fuga a mani vuote Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tentato furto in un ristorante di Porlezza: arrestata una donna di 28 anni; Furto con scasso al negozio di elettronica TT Store, arrivano le volanti: bloccato uno dei ladri; “Capra umana, ti sparo”: il gestore di un ristorante di Nervi indagato per lesioni dopo la cattura di un ladro; Blitz al ristorante cinese: scatta la chiusura. Catania, 53enne evade dai domiciliari e tenta furto in ristorante: bloccato dopo una fuga sui tetti (VIDEO) - Tentato furto in un ristorante di via Ruggero di Lauria a Catania: arrestato un 53enne evaso dai domiciliari dopo una fuga sui tetti e resistenza ai Carabinieri. corrieretneo.it

Lucio Corsi choc: tentato furto al suo ristorante gestito da mamma Nicoletta/ Ladri messi in fuga - Esperienza choc per Lucio Corsi: tentato furto presso il ristorante di Grosseto gestito dalla mamma Nicoletta Rabiti. ilsussidiario.net

Tentato furto in un ristorante di Porlezza: arrestata una donna di 28 anni - Intervento notturno dei Carabinieri: la donna sorpresa mentre cercava di rubare alcolici dopo l’effrazione della porta d’ingresso ... ciaocomo.it

TENTATO FURTO CON SPACCATA ALLA VETRINA DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE Torino. Venerdì 9 gennaio 2026 Tentato furto con spaccata in Barriera di Milano. Auto sfonda una vetrina in via Amilcare Ponchielli. Momenti di tensione in prima serata, int - facebook.com facebook

Tentato furto in via Matteotti: 27enne arrestato in flagranza x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.