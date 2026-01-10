Tentano di superare l’esame teorico della patente con dispositivi elettronici | due denunciati

Due persone sono state denunciate per aver tentato di superare l’esame teorico della patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti. L’intervento dei Carabinieri di Curno presso la Motorizzazione civile di Bergamo ha impedito l’illecito tentativo, che coinvolge un uomo di 40 anni e un giovane di 25. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere la regolarità delle procedure di esame.

LA TENTATA TRUFFA. Un 40enne e un 25enne stavano sostenendo la prova teorica occultando dispositivi elettronici: l’intervento dei carabinieri di Curno alla Motorizzazione civile di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

