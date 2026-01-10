Tentano di superare l’esame teorico della patente con dispositivi elettronici | due denunciati

Due persone sono state denunciate per aver tentato di superare l’esame teorico della patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti. L’intervento dei Carabinieri di Curno presso la Motorizzazione civile di Bergamo ha impedito l’illecito tentativo, che coinvolge un uomo di 40 anni e un giovane di 25. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere la regolarità delle procedure di esame.

Tentano di superare l'esame della patente con dispositivi elettronici: denunciati due candidati

BERGAMO – Avrebbero tentato di superare l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida utilizzando dispositivi elettronici collegati da remoto.

