Tenta il furto e scatena un parapiglia | 34enne fermato dai militari e denunciato

Venerdì 9 gennaio 2026, nel centro di Padova, un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rubare presso un negozio sportivo, scatenando una colluttazione. L’intervento dei militari ha portato al suo fermo e alla denuncia. L’episodio ha suscitato attenzione tra passanti e ha evidenziato ancora una volta le sfide legate alla sicurezza urbana nella zona.

Momenti di disagio ieri pomeriggio, venerdì 9 gennaio 2026, nel cuore di Padova. Un 34enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha creato disordini nei pressi di un noto negozio sportivo nelle vicinanze, attirando l’attenzione di passanti e militari presenti in piazza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

