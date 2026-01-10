Tenta il furto e scatena un parapiglia | 34enne fermato dai militari e denunciato

Venerdì 9 gennaio 2026, nel centro di Padova, un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di rubare presso un negozio sportivo, scatenando una colluttazione. L’intervento dei militari ha portato al suo fermo e alla denuncia. L’episodio ha suscitato attenzione tra passanti e ha evidenziato ancora una volta le sfide legate alla sicurezza urbana nella zona.

